شرطة دهوك تعتقل أكثر من 200 شخصا بتهمة المقامرة

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان، اليوم الخميس 22 حزيران 2023، ان السلطات ألقت القبض على أكثر من 200 شخصا بتهمة المقامرة في المحافظة.

وقال هيمن سليمان للصحفيين، انه تم تسجيل 84 شكوى في مراكز الشرطة في المحافظة ، وبناء على هذه الشكاوى، فقد ألقت قوات الشرطة القبض على 200 شخصا، بتهمة المقامرة.

كما تم العام الماضي 2022، تسجيل 181 شكوى من الأهالي، حيث تم بموجبها اعتقال أكثر من 300 شخصا، بتهمة المقامرة.

وأكد المتحدث باسم شرطة دهوك، أن حملة الاعتقالات بحق الأشخاص المقامرين، ستستمر، وذلك بالتنسيق مع محكمة جنايات دهوك.

من جهة أخرى أكد هيمن سليمان، افتتاح 7 مراكز لتسجيل الأسلحة غير المرخصة في المحافظة، وذلك من ضمن 48 مركزا في عموم الإقليم، في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

والمراكز هي: مركز شرطة خبات ومركز شرطة نوروز، وبرايتي، ، وشلادزة، ومركز شرطة كلكجيا ومركز شرطة روفيا، مؤكدا أنه لم يتبق سوى شهرلتسجيل الأسلحة غير المرخصة.

ولفتا الى أن أي شخص يتم ضبط السلاح غير المرخص معه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ، وسيحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وعقوبة مادية من مليونين إلى خمسة ملايين دينار.