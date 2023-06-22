وضع حجر الأساس لسبع طرق قروية تابعة لـ عقرة بكلفة مليار 622 مليون دينار

أربيل (كوردستان24) - وضع محافظ دهوك حجر الأساس لانشاء سبع طرق في سبع قرى تابعة لقضاء عقرة،ويبلغ طول المشروع 9.3 كيلومترات وبكلفة أكثر من مليار دينار.

قال الدكتور علي تتر محافظ دهوك:" بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للقضاء وبتوجيه منه ، تم وضع حجر الاساس لطريق سبع قرى وهي ( نھاڤا و سیتکا و جەم سماق و دوستان و خلین و پرا گەشکا ) ، ويبلغ طول المشروع 9.3 كيلومترات وسينفذ بتكلفة مليار 622 مليون دينار.

وأوضح تتر : قبل أيام وفي عقرة أيضا تم وضع حجر الاساس لطريق عدد من القرى بطول 12 كيلومترا وبكلفة تجاوزت ملياري دينار من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.