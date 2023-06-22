سیاسة

وضع حجر الأساس لسبع طرق قروية تابعة لـ عقرة بكلفة مليار 622 مليون دينار

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - وضع محافظ دهوك حجر الأساس لانشاء سبع  طرق في سبع قرى تابعة لقضاء  عقرة،ويبلغ طول المشروع 9.3 كيلومترات وبكلفة أكثر من مليار دينار.

قال الدكتور علي تتر محافظ دهوك:" بعد  زيارة  رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للقضاء وبتوجيه منه  ، تم وضع حجر الاساس لطريق سبع قرى وهي ( نھاڤا و سیتکا و جەم سماق و دوستان و خلین و پرا گەشکا ) ، ويبلغ طول المشروع 9.3 كيلومترات وسينفذ بتكلفة مليار 622 مليون دينار.

وأوضح تتر : قبل أيام وفي عقرة أيضا تم وضع حجر الاساس لطريق عدد من القرى  بطول 12 كيلومترا وبكلفة تجاوزت ملياري دينار من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.

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