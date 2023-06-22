سهاد بارزاني: "إصلاح البيشمركة" مستمرة وقافلة اسلحة ثقيلة ستصلنا

أربيل (كوردستان24)- قال قائد قوات الإسناد في البيشمركة، الفريق سهاد بارزاني، اليوم الخميس، ان عملية إصلاح البيشمركة لا تزال مستمرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قافلة أسلحة ثقيلة ستصل البيشمركة من التحالف الدولي، في شهر آب/ أغسطس المقبل.

وجاءت تصريحات سهاد بارزاني للصحفيين، خلال حفل تخرج الدورة السادسة لقوات الإسناد في مركز تدريب أربيل لقوات بيشمركة كوردستان.

وقال سهاد بارزاني، ان خطر تنظيم داعش ما زال مستمراً ويهدد إقليم كوردستان، مشيرا الى ان التعاون مستمر مع قوات التحالف الدولي لتأمين التدريبات العسكرية، وتأمين التسليح لقوات البيشمركة.

وردا على سؤال من مراسل كوردستان24 حول وصول مساعدات عسكرية من التحالف إلى قوات البيشمركة، قال سهاد بارزاني: "تسلمنا أسلحة خفيفة، لكن الأسلحة الثقيلة لم تصل بعد، وقيل لنا إنها ستصل في آب من العام الحالي".

وأضاف: "عدد الأسلحة الثقيلة التي نتلقاها غير واضح، لكن المهم أن يستمر دعم التحالف لقوات البيشمركة".

وأكد سهاد بارزاني إن عملية إصلاح قوات البيشمركة ماتزال مستمرة بإشراف حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.