"مصنع عصري ومتطور".. رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الأساس لمصنع الإسمنت في اربيل

أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 22 حزيران 2023، الحجر الأساس لمصنع الاسمنت في محافظة أربيل.

والمصنع الذي تم بناؤه على مساحة 43 هكتارا، بني بالتنسيق بين "باور جينال" ومجموعة "تاقين"، ويقع موقعه على بعد 45 كيلو مترا من مدينة أربيل.

ويعد المصنع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية اليومية 6 آلاف طن، وطاقته السنوية 2 مليون طنا من الاسمنت، هو المصنع الأكثر عصرية في إقليم كوردستان، والأكثر تطورا.

والحجر الذي يصنع منه الاسمننت يُعرف بحجر "اللايمستون"، ويقع المصنع على بعد كيلو متر واحد من مكانه الذي يتوفر فيه 150 مليون من احتياطي هذا الحجر، وهذا ما يضمن استمرار عمل المصنع لأكثر من 50 عاما.

ويتم نقل الحجر الى المصنع بالشاحنات، ولدى المصنع القدرة على كسر 1400 طنا من الحجر في الساعة

ويحتوي المصنع على أربع صوامع أسمنت يبلغ قطرها 18 مترا وارتفاعها 56 مترا، والتي تفصل بين الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت. وكل صومعة لديها القدرة على استيعاب 10 طنا من الأسمنت.