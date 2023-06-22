مسرور بارزاني: مصنع الاسمنت سيلعب دورا مهما في تطوير عملية البناء وتوفير فرص العمل

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان وضع الحجر الأساس لمصنع الاسمنت حدث مهم، وأن من شأن هذا المصنع أن يلعب دورا كبيرا في البناء والتعمير، وتوفير فرص العمل لمواطني الإقليم.

ووضع مسرور بارزاني اليوم الخميس 22 حزيران 2023، الحجر الأساس لمصنع الاسمنت في محافظة أربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له "أنا سعيد لوجودي هنا معكم اليوم لوضع الحجر الأساس لمشروع مهم في إقليم كوردستان، والذي يضم مصنعا للإسمنت حيث أنه يعدّ من أهم المصانع في إقليم كوردستان والذي سيلعب دورا مهما في تطوير عملية البناء والتعمير في كوردستان.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان، "آمل أن يتم إنجاز هذا المشروع بجودة عالية خلال فترة زمنية معينة وفي بنائه، سيتم مراعاة شروط سلامة العمال وحماية البيئة".

وأكد رئيس الوزراء، انه طبعا سيتم توفير مئات فرص العمل خلال مراحل بناء المصنع، لافتا الى أن 75 بالمئة من فرص العمال ستكون لمواطني الإقليم، آملا في الوقت نفسه عند بناء هذا المصنع ، أخذ مسألة حماية البيئة والاحتباس الحراري بعين الاعتبار، والحد من انبعاثات الغازات الملوثة.

وأكد مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان وفي إطار أجندتها في مجال التنويع الاقتصادي تولي اهتماما كبيرا بالقطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدا أن الإقليم يمتلك الكثير من المواد الأولية التي يمكن أن تكون مصدر بناء العديد من المصانع، وإنعاش الصناعة، واحتياجات أسواق إقليم كوردستان وحتى الصادرات إلى الإقليم.

وتم بناء المصنع على مساحة 43 هكتارا، بني بالتنسيق بين شركة "باور جينال" ومجموعة "تاقين"، ويقع موقعه على بعد 45 كيلو مترا من مدينة أربيل.

ويعد المصنع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية اليومية 6 آلاف طن، وطاقته السنوية 2 مليون طنا من الاسمنت، هو المصنع الأكثر عصرية في إقليم كوردستان، والأكثر تطورا.

والحجر الذي يصنع منه الاسمننت يُعرف بحجر "اللايمستون"، ويقع المصنع على بعد كيلو متر واحد من مكانه الذي يتوفر فيه 150 مليون من احتياطي هذا الحجر، وهذا ما يضمن استمرار عمل المصنع لأكثر من 50 عاما.

ويتم نقل الحجر الى المصنع بالشاحنات، ولدى المصنع القدرة على كسر 1400 طنا من الحجر في الساعة

ويحتوي المصنع على أربع صوامع أسمنت يبلغ قطرها 18 مترا وارتفاعها 56 مترا، والتي تفصل بين الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت. وكل صومعة لديها القدرة على استيعاب 10 طنا من الأسمنت.