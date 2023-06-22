الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك: سنشارك في إنتخابات مجالس المحافظات بقائمة مستقلة

أربيل (كوردستان24) - يستعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقائمة مستقلة.

قالت ليزا فلك الدين كاكي ، نائبة مسؤول التنظيم في الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وكرميان ، لكوردستان 24 :" إن الحزب قام باستعداداته للخوض في إنتخابات كركوك ،مشيرة أنهم سيشاركون بقائمة مستقلة .

وأضافت كاكي :" هذا لايعني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يدخل في تحالفات مستقبلية.

وأكدت نائبة مسؤول تنظيم الحزب الديمقراطي في كركوك وكرميان ،:"انهم سيشكلون تحالفا مع تلك الاحزاب التي لها ماض قومي وكوردي والتي لن تكون سببا لتعرض الكورد في المناطق الكوردستانية الى الظلم ."