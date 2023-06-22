سیاسة

الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك: سنشارك في إنتخابات مجالس المحافظات بقائمة مستقلة

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - يستعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في  كركوك بقائمة مستقلة.

قالت ليزا فلك الدين كاكي ، نائبة مسؤول التنظيم في الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وكرميان ، لكوردستان 24 :" إن الحزب  قام باستعداداته للخوض في إنتخابات كركوك ،مشيرة أنهم سيشاركون  بقائمة مستقلة .

وأضافت كاكي :" هذا لايعني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يدخل في تحالفات مستقبلية.

وأكدت نائبة مسؤول تنظيم الحزب الديمقراطي في كركوك وكرميان ،:"انهم سيشكلون تحالفا مع تلك الاحزاب التي لها ماض قومي وكوردي والتي لن تكون  سببا  لتعرض الكورد في المناطق الكوردستانية  الى الظلم ."

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