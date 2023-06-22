رئيس حكومة إقليم كوردستان: وجّهنا الجهات الحكومية المعنية بتوفير المزيد من التسهيلات لتعزيز القطاع الصناعي

أربيل (كوردستان 24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 22 حزيران (يونيو) 2023، الحجر الأساس لمعمل أسمنت ومحطة كهرباء (دابين) في سفوح جبل سفين بمحافظة أربيل.

وعبّر رئيس الحكومة في كلمة له، خلال المراسم، عن سعادته للمشاركة في وضع الحجر الأساس لمشروع أسمنت دابين الذي يعد مشروعاً حيوياً آخر في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه سيكون أحد المعامل المهمة في الإقليم، إذ سيسهم بشكل محوري في مسيرة البناء والإعمار.

وأثنى رئيس الحكومة على الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وأعرب عن أمله بأن يُنجز في الموعد المحدد، ووفق أعلى معايير الجودة، بما يراعي سلامة العمال ويحافظ على البيئة.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر مئات من فرص العمل سواء خلال مراحل إنشائه أو بعد تدشينه، مع تأمين 75 بالمئة من فرص العمل لمواطني إقليم كوردستان في أي مشروع، بالإضافة إلى تدريب عمال ومهندسي كوردستان لزيادة خبراتهم في العمل.

كذلك شدد رئيس الحكومة على ضرورة مراعاة مسألة حماية البيئة، والاحتباس الحراري، والحد من انبعاثات الملوثات.

وبيّن أن حكومة إقليم كوردستان، وفي إطار برنامج عملها، تعمل جاهدة على تعزيز التنويع الاقتصادي في الإقليم، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يتمتع بموارد ومواد خام أولية، التي يمكن أن تدعم إنشاء العديد من المعامل والمرافق الصناعية، مما يسهم في تحقيق النمو الصناعي وتلبية احتياجات أسواق إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تسويق هذه المنتجات إلى مناطق أخرى من العراق وتصديرها لدول المنطقة.

وقال: "ما يبعث على السرور هو أن تعتمد الشركة المنفدة للمشروع بشكل أساسي على المواد الخام المحلية".

وأضاف رئيس الحكومة أن أسواق إقليم كوردستان تعرض في الوقت الحالي منتجات وسلعاً مستوردة، بينما بالإمكان تلبية الاحتياجات من خلال المنتجات والمستلزمات المصنّعة في كوردستان.

وأوضح أن تعزيز الإنتاج المحلي سيعزز القطاع الصناعي، وسيقلل من معدلات البطالة ويخفض الاعتماد على المنتجات الخارجية.

وتابع قائلاً: "نحن على استعداد تام لتقديم أي مساعدة مطلوبة من حكومة إقليم كوردستان، من أجل المضي قدماً في مسيرة ازدهار قطاعنا الصناعي".

وأكد رئيس الحكومة أنه وجّه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بتوفير المزيد من التسهيلات لتعزيز القطاع الصناعي، وإزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض ذلك.