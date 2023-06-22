سیاسة

البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة يعرب عن سعادته بـ "أوضاع المكونات" في كوردستان

تم التأكيد على ضرورة التعايش السلمي، وحماية حقوق جميع المكونات في العراق وإقليم كوردستان.
author_image أحمد حاجي
رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري والبطريرك اليوناني الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث
رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري والبطريرك اليوناني الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث
کوردستان رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري البطريرك اليوناني الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث

أربيل (كوردستان 24)- أعرب البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث يونان، اليوم الخميس، عن سعادته بـ "أوضاع المكونات" في إقليم كوردستان.

استقبل رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، اليوم الخميس 22 حزيران 2023، قداسة البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث يونان، والوفد المرافق له. وتألف الوفد من المطران مار يعقوب دانيال، والمطران مار توما إيرميا، والقس مار شمعون دانيال.

وخلال اللقاء، رحب رئيس ديوان رئاسة الإقليم بالوفد الضيف، بالنيابة عن رئاسة إقليم كوردستان ورئيسها نيجيرفان بارزاني، مهنأً مار كوركيس الثالث بمناسبة تسمنه مهامه باعتباره البطريرك الـ 110 للكنيسة الشرقية القديمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، ومجدداً تقديم الدعم الكامل له من جانب رئاسة إقليم كوردستان.

من جهته، عبّر البطريرك مار كوركيس الثالث يونان، عن "سعادته بأوضاع المكونات في إقليم كوردستان"، مشيداً باسمه وباسم أتباع الكنيسة الشرقية القديمة بدور وجهود رئيس إقليم كوردستان، في تعزيز التعايش السلمي والانسجام والتسامح بين المكونات.

وتناول محور آخر من اللقاء، أوضاع المكون المسيحي في العراق وإقليم كوردستان، والتأكيد على ضرورة التعايش السلمي، وحماية حقوق جميع المكونات في العراق وإقليم كوردستان.

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