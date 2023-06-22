المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: ندعم جهود حكومة كوردستان لتعزيز الإنتاج المحلي

أربيل (كوردستان 24)- جددت المُتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية نبيلة مصرالي، اليوم الخميس، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود حكومة إقليم كوردستان في تعزيز الإنتاج المحلي لا سيّما في المجال الزراعي.

وقال نبيلة مصرالي في تصريح لـ كوردستان24، "ندعم جهود حكومة إقليم كوردستان في تعزيز الإنتاج المحلي"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على التنسيق لإجراء الانتخابات النيابية، وعدم تأخيرها أكثر من ذلك".

وثمنت مصرالي "التنسيق المستمر بين حكومة إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن "وجود بعثاتنا الدبلوماسية ومنظماتنا الإنسانية في أربيل، دليل على التزامنا بالتنسيق الطويل الأمد مع إقليم كوردستان".

وبشأن مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع إقليم كوردستان، أكدت نبيلة مصرالي، "أننا نريد مشاركة خبراتنا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع إقليم كوردستان، وخاصة في مجال التغيُّر المُناخي، وتنويع مصادر الطاقة".

وختمت: "ينبغي على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان أن تعمل معاً لإجراء الانتخابات البرلمانية، لكي لا تتأخر أكثر من ذلك".