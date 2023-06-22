بسام إسحاق: لا أحد يأخذ التهديدات العسكرية التي يطلقها "النظام السوري" على محمل الجد

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية بسام إسحاق، اليوم الخميس، أنه لا أحد يأخذ التهديدات العسكرية التي يطلقها "النظام السوري" على محمل الجد.

وقال بسام إسحاق في مقابلة مع كوردستان24، إذا لم يكن بوسع روسيا ولا حتى إيران أن تطلقا عمليات عسكرية ضد مناطق الشمال الشرقي من سوريا، هل النظام السوري بوضعه الحالي يستطيع فعل ذلك؟".

وأضاف: "نحن تعودنا على تهديدات هذا النظام منذ نشأته، وهو يهدد ويهدد، لكنه لا يفعل شيئاً سوى خسارة المزيد من الأراضي السورية لصالح دول خارجية".

ولدى سؤاله عن دور اجتماعات أستانة حول التهديدات الجديدة التي تطلقها الحكومة السورية ضد مناطق قسد، أجاب إسحاق قائلاً: "بالطبع، فقبل يومين كانت هناك عملية من قبل طائرة مسيرة تركية استهدفت مدنيين يعملون في الإدارة الذاتية، وتسببت في مقتل ثلاثة منهم".

وتابع: "لا أعتقد أن روسيا تملك حلاً حقيقياً في سوريا"، مشيراً إلى أنه "لو كانت تملك حلاً حقيقياً في سوريا، لما سمعنا هذه اللهجة العالية من التهديدات والتشكي على الدور الأمريكي".

وأكد أن "روسيا اليوم في أضعف حالاتها بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا في مواجهة الأوكرانيين ومواجهة الغرب"، مبيناً "لاحظنا بعد نهاية الاجتماع الأخير في أستانة، أن وزير الخارجية الكازاخستاني أكد أنهم لن يستضيفوا أي لقاءات جديدة وهذا كان أمراً مفاجئاً".

وأشار إلى أن "هناك شعوراً لدى جميع الدول بأن الدور الروسي في سوريا بدأ يتراجع"، مشدداً على أن "غياب أوراق قوية في يد روسيا، تشير إلى أنه لا يمكن أخذ هذه التهديدات التي يطلقها النظام السوري على محمل الجد".