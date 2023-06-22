العثور على "حطام" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب موقع تايتانيك

أربيل (كوردستان 24)- تم العثور على "حطام" في المحيط الأطلسي قرب موقع تحطّم "تايتانيك" بواسطة روبوت مشارك في عملية بحث دولية للعثور على غواصة سياحية علمية مفقودة منذ الأحد والتي نفذ على الأرجح الأكسجين الموجود على متنها.

وأعلن خفر السواحل الأمريكيين في تغريدة أنه تم تحديد موقع "حطام.. في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانيك"، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت منذ 111 عاماً في مياه الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح خفر السواحل الأمريكيين الذين يقودون عملية بحث غير مسبوقة للعثور على ركاب الغواصة الخمسة، أن "الخبراء يقيمون هذه المعلومات" التي سيتم التطرق إليها في مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق) عند الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأدميرال جون موير رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأمريكيين على قناة إن بي سي إن "جهود الإنقاذ" متواصلة لأنه "مازلنا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص أن إرادة الناس في الحياة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً".

قدر رجال الإنقاذ أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة "تايتن" التابعة لشركة "أوشنغيت إكسبدشنز" الساعة 11,08 بتوقيت غرينتش.

وتتمتع المركبة المفقودة منذ الأحد باستقلالية نظرية تبلغ 96 ساعة في الغوص.

وكان رصدُ طائرات بي-8 كندية أصواتاً تحت الماء في منطقة عمليات البحث، أثار الأمل ووجه عمل فرق الانقاذ، دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات.

الأمل الرئيسي

ويستخدم الجيشان الأمريكي والكندي خصوصاً، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة "تايتن".

ووصلت صباح الخميس سفينة البحث الفرنسية "اتلانت" المجهزة بروبوت فيكتور 6000 القادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق أربعة آلاف متر تقريباً، حسبما ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار Ifremer التابعة له.

ويمثل فيكتور 6000 "الأمل الرئيسي" لعملية الإنقاذ تحت الماء، على ما ذكر للصحافيين روب لارتر، الخبير في هيئة المسح البريطانية في انتاركتيكا، وهي منظمة بحثية بريطانية مقرها كامبريدج.

وتمتد منطقة البحث على سطح المياه، على مسافة 20 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح الكابتن في خفر السواحل الأمريكيين جايمي فريدريك أن "مكان عمليات البحث على بعد 1450 كيلومتراً شرق كايب كود (على ساحل الولايات المتحدة الشمالي) و640 كيلومتراً جنوب شرق سان جون في نيوفاوندلاند (في كندا) يجعل حشد عدد كبير من التجهيزات صعباً للغاية".

وعلى متن الغواصة أمريكي وفرنسي وبريطانياً وباكستانيان. وقد باشرت الغواصة التي تتسع لخمسة أشخاص ويبلغ طولها 6,5 أمتار، رحلتها الأحد باتجاه الأعماق.

كان من المقرر أن تعود إلى سطح البحر بعد سبع ساعات لكن الاتصال فقد بها بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

حذر خفر السواحل الأمريكيين ظهر الثلاثاء من توفر "حوالي 40 ساعة من الهواء الذي يسمح بالتنفس" فقط على متن الغواصة.

اهمال محتمل

منذ بدء عمليات البحث الأحد، أتت تفاصيل لتدين شركة "أوشنغيت" مع اتهامات بالإهمال على صعيد سلامة الغواصة السياحية.

ظهرت شكوى رفعت العام 2018 واطلعت عليها وكالة فرانس برس جاء فيها أن مديراً سابقاً في الشركة المنظمة للرحلة ديفيد لوكريدج صُرف من عمله لأنه شكك بسلامة الغواصة.

وقال المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة إن كوة الرؤية في مقدم الغواصة صممت لتحمل الضغط على عمق 1300 متر وليس أربعة آلاف متر.

ويشارك في الرحلة صاحب شركة "أوشنغيت" الأمريكي ستوكتون راش.

بين الأشخاص الموجودين في الغواصة رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ البالغ 58 عاماً الذي أعلن عبر إنستغرام مشاركته في الرحلة الخارجة عن المألوف.

وبين ركاب الغواصة أيضاً الغواص الفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه البالغ 77 عاماً والمتخصص بحطام تايتانيك، حسبما أفادت عائلته.

وعلى متن الغواصة أيضاً رجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود البالغ 48 عاماً ونجله سليمان (19 عاماً) بحسب هذه العائلة الثرية.

ودفع كل واحد منهم مبلغ 250 ألف دولار لمشاهدة حطام سفينة "تايتانيك" التي غرقت في واحدة من أكبر الكوارث البحرية في القرن العشرين.

غرقت سفينة "تاتانيك" في رحلتها الأولى في نيسان أبريل 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليد ما أدى إلى غرق 1500 من ركابها وأفراد طاقمها. وعثر على حطامها في 1985 على بعد 650 كيلومتراً من السواحل الكندية في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. ويستقطب الحطام منذ ذلك الحين صائدي كنوز وسياح.



المصدر: AFP