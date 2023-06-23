في تصنيف التايمز.. ثماني جامعات عراقية تحقق مراكز تنافسية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية يوم الخميس، تحقيق ثماني جامعات عراقية مراكز تنافسية في تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية للعام 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه "تضمنت النتائج الرسمية تقييما لستمئة وتسع وستين جامعة من إحدى وثلاثين دولة من بينها العراق حيث جاءت جامعة بابل في المركز 199 ثم الجامعة التكنولوجية في المركز 251-300 تلتها جامعة الأنبار في 301- 350 وجامعات بغداد والموصل والمستنصرية في المركز 501- 600 والبصرة والكوفة 601 + آسيويا".

وتصنيف التايمز للجامعات الآسيوية يقيم الجامعات على وفق 5 معايير أساسية هي التعليم 25 بالمئة والبحث العلمي 30 بالمئة والاقتباسات 30 بالمئة والنظرة الدولية 7.5بالمئة ونقل المعرفة 7.5بالمئة.

يذكر أن الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي (Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه ثماني جامعات، وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات، وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيه ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية، وتصنيف URA الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية، ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.