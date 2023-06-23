سیاسة

الهجرة: لم نسجل حالات انتحار في المخيمات منذ سنوات

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة العراق حالات انتحار كريم النوري

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الخميس، عدم تسجيل حالات انتحار في المخيمات منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل الوزارة، كريم النوري، إن" ظاهرة الانتحار بشكل عام قدمت عليها دراسات وهناك لجان تحدد أسباب الانتحار بين الشباب وتضع معالجات خاصة للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف، أنه" فيما يتعلق بحالات الانتحار بين النازحين فإنها نادرة وهنالك دراسات واستبيانات تحدد الأسباب".

وأشار إلى، أن" الحالات النادرة التي حصلت تمت دراسة أسبابها ودوافعها وقدمت إلى اللجان المعنية"، موضحا، أن" الوزارة لم تسجل في السنوات الأخيرة حالات انتحار".

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