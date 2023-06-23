مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

أربيل (كوردستان24)- سجلت مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أعلى حرارة بلغت 50.8 درجة، وكانت الأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة حول العالم.

وهذه المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في الجزء الشمالي من محافظة سيستان وبلوشستان عتبة الـ50 درجة مئوية في فصل الربيع، وفقا لموقع "أوجيميت" الإسباني المتخصص في رصد درجات الحرارة.

وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في زابل منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية فيها، هي 51 درجة مئوية في فصل الصيف عام 1970، فيما شهدت المدينة قبل أشهر شتاء قارسا، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الستين عاما الماضية.

وترجع أدنى درجة حرارة سجلتها محطة الأرصاد الجوية في زابل إلى عام 1971، حيث انخفضت إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.