الأمم المتحدة: حزب العمال الكوردستاني جنّد 1270 طفلا في سوريا

أربيل (كوردستان24)- قالت الأمم المتحدة إن حزب العمال الكوردستاني، وأذرعه السياسية والعسكرية، جنّدت أكثر من 1270 طفل في سوريا خلال العام الماضي 2022.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، ان تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح يوم الخميس، أنه تم رصد أكثر من ألفين و407 انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في سوريا عام 2022.

وأضاف التقرير، أن 637 طفلا جندهم حزب العمال الكوردستاني و633 آخرين من قبل الأحزاب والفصائل السياسية الموالية له.

وبحسب الوكالة فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب في التقرير، عن قلقه إزاء تجنيد الأطفال في سوريا.

ودعا غوتيريش إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف كافة التنظيمات، والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.