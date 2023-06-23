دخول القافلة الأولى لمساعدات أممية عبر مناطق الحكومة إلى إدلب

أربيل (كوردستان24)- دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الجمعة، 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

وقال موقع "شام"، ان القافلة تتضمن موادا غذائية وإغاثية، وجاء دخولها عبر "الخطوط" بطلب من بعض المنظمات الدولية، في محاولة لقطع الطريق على قوات الاسد وروسيا لعرقلة تمديد آلية وصول المساعدات، بعد رفض القوى المسيطرة إدخال أي قافلة من طرف النظام.

وفي 8/ كانون الثاني/ 2023 دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، جاءت حينها القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.