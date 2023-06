بالفديو | مسلسل سمبسون يثير جدلاً جديداً.. هل تنبأ بكارثة الغواصة تيتان!؟

أربيل (كوردستان24)- قدم مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني على مدى سنوات تنبؤات تحققت لاحقا مثل أحداث 11 سبتمبر، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وها هو يعود ليثير الجدل مجددا بعد فيديو اعتبره كثيرون توقعا لحادثة الغواصة "تيتان" المأساوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحلقة العاشرة من الموسم السابع لمسلسل "عائلة سمبسون" والذي بثّ في 2006، يظهر هومر عالقا في غواصة أثناء رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

ويبدأ الذعر مع هومر عندما تعلق الغواصة في شعاب مرجانية، ويبدأ وميض الضوء المنخفض الذي يحدد نسبة ‏الأوكسجين، ويسقط فاقدا الوعي، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وفي ‏نهاية الحلقة، يستيقظ هومر في المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة لثلاثة أيام، محاطا بزوجته وأطفاله الثلاثة.‏

The Simpsons really predicted it. pic.twitter.com/VTmzBeF4su https://t.co/TPq16dpgbW