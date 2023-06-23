سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل المطران جاك إسحاق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني يعزي المطران

أربيل (كوردستان24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 23 حزيران (يونيو) 2023، برحيل الشخصية الكلدانية المعروفة، رئيس أساقفة أبرشيّة أربيل الكلدانية الأسبق، المطران مار جاك إسحاق.

وفيما يلي نص التعزيّة:

ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة الشخصية الكلدانية المعروفة، رئيس أساقفة أبرشيّة أربيل الكلدانية الأسبق، المغفور له بإذن الله المطران الدكتور مار جاك إسحاق.

وأتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى غبطة بطريرك الكنيسة الكلدانية مار لويس ساكو، ورئيس أبرشيّة أربيل الكلدانية نيافة المطران مار بشار وردة، ولجميع الكلدان وسائر المسيحيين في كوردستان والعراق، وإلى أسرة الفقيد الكريمة، سائلاً المولى القدير أن يتغمدە بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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