أمن

غوتيريش يدرج روسيا على قائمة مرتكبي الجرائم بسبب أطفال أوكرانيا

تحقّقت الأمم المتحدة من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها شوّهت 518 طفلًا ونفذت 480 هجوماً على مدارس ومستشفيات
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أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
العالم أنطونيو غوتيريش اعتداءات أطفال أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بروسيا لقتلها 136 طفلًا في أوكرانيا خلال عام 2022.

وأدرج غوتيريش  قوات روسيا إلى قائمة عالمية لمرتكبي الجرائم، وذلك بحسب تقرير موجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها شوّهت 518 طفلًا ونفذت 480 هجوماً على مدارس ومستشفيات، كما استخدمت 91 طفلاً دروعاً بشرية.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلاً وشوّهت 175 ونفذت 212 هجوماً على مدارس ومستشفيات، لكن لم يدرج قوات كييف على قائمة مرتكبي الجرائم.

وقال غوتيريش في التقرير الصادر، أمس الخميس، إن ما "صدمه بشكل خاص" هو العدد الكبير للأطفال الذين قتلوا وتشوهوا، وهجمات القوات المسلحة الروسية على المدارس والمستشفيات.

وأضاف أنه "منزعج بوجه خاص" من ارتفاع عدد تلك الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق الأطفال، بحسب رويترز.

ويشمل تقرير غوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، حول الأطفال والنزاع المسلح، قتل الأطفال وتشويههم والاعتداءات الجنسية عليهم واختطافهم وتجنيدهم، فضلًا عن حرمانهم من وصول المساعدات واستهداف المدارس والمستشفيات.

 

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