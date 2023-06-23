سیاسة

مقرُّ الرئيس بارزاني يعزّي برحيل المطران مار جاك إسحاق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مقر الرئيس بارزاني المطران مار جاك إسحاق

أربيل (كوردستان 24)- عزّى مقرّ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 23 حزيران (يونيو) 2023، برحيل الشخصية الكلدانية، رئيس أساقفة أبرشيّة أربيل الكلدانية الأسبق، المطران مار جاك إسحاق.

وفيما يأتي نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا ببالغ الأسف والأسى نبأ وفاة قداسة الدكتور (جاك إسحاق)، رئيس أساقفة أبرشيّة أربيل الكلدانية، والمساعد الأسبق لبطريرك الكدان والمطران الفخري وأبرشية نصيبين الكلدانية. 

نتقدم بالتعازي والمواساة لعائلة الراحل الكريمة، والأخوات والأخوة الكلدانيين، ونشاركهم الأحزان في هذا المصاب.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد المغفور له برحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلة قداسة المطران جاك إسحاق ورفاقه ومعارفه الصبر والسلوان. 

مقر البارزاني
23 حزيران 2023

 

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