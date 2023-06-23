ريوار محمد: تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح في محافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في دهوك ريوار محمد، اليوم الجمعة، أنه تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح في محافظة دهوك.

وقال ريوار محمد في مقابلة مع كوردستان24، "وضعت المديرية العامة للسياحة في دهوك خطة طويلة الأمد، وذلك بهدف استقبال المزيد من السياح والضيوف في الفصول الأربعة من السنة"، مؤكداً "أنهم إتخذوا كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال السياح والضيوف في فترة عيد الأضحى".

وأضاف: "إحدى السمات الطبيعية لكوردستان بشكل عام، ومحافظة دهوك تحديداً، هي أن بمقدور السياح زيارتها في الفصول الأربعة من السنة"، مشيراً إلى أنه "بعد إنتهاء العام الدراسي، وارتفاع درجات الحرارة، فإن عدد السياح ازداد بشكل ملحوظ".

وتابع: "منذ مطلع العام 2023 ولغاية نهاية شهر نيسان من العام نفسه، زار ما يقارب 800 ألف سائح المناطق السياحية في محافظة دهوك"، موضحاً أن "معظم السياح قدموا من مناطق وسط وجنوب العراق ومحافظة الموصل".

وشدد على "أننا نهدف إلى استقطاب وجذب المزيد من السياح من تركيا وشمال كوردستان إلى الوجهات السياحية في محافظة دهوك"، مبيناً أنها "خطوة بديلة لتجنب الاعتماد فقط على السياح القادمين من مدن وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أنه "في إطار هذه المحاولات والخطوات، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، زار ما يقارب 60 ألف شخص أجنبي محافظة دهوك، بهدف السياحة وقضاء العطلة".

وأوضح "تمتلك مديريات السياحة في دهوك وعقرة والعمادية وشيخان فرقاً خاصة تزور المناطق السياحية لتقديم أفضل الخدمات للسائحين، ولمعالجة أوجه القصور لديهم".

ولفت إلى أن "التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قدمت كافة التسهيلات للمستثمرين، وذلك بهدف توسيع المشاريع السياحية في المنطقة".