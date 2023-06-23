زعيم فاغنر يتّهم روسيا بقصف قواته والأخيرة تنفي

أربيل (كوردستان 24)- اتّهم زعيم مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة، يفغيني بريغوجين، الجيش الروسي بقصف معسكراتٍ لقواته، اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي نفت فيه موسكو تلك الادعاءات، قال بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه تحمل نبرة غاضبة، إن القصف أسفر عن مقتل عدد "ضخم" من قواته، متوعداً بـ"الانتقام".

وأضاف: "قررت هيئة قيادة مجموعة فاغنر أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد".

مؤكداً أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتم "إيقافه"، داعياً في الوقت ذاته، الجيش الروسي إلى "عدم مقاومة قواته".

وقال: "شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قتل عدد هائل من مقاتلينا"، وأكد أن شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

كما اتهم بريغوجين وزير الدفاع الروسي، بأنه طلب إخفاء ألفي جثة من مقاتلي "فاغنر" في مشرحة.

وأوضح بريغوجين أن عدد مقاتلي "فاغنر" يبلغ 25 ألفاً، مطالباً "الروس للانضمام إليهم"، لكنه نفى أي نية لقيادة "انقلاب عسكري".

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف معسكرات المجموعة، التي لعبت دوراً بارزاً في التقدم الروسي داخل أوكرانيا.

وقالت: إن "المعلومات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على المعسكرات الخلفية العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر كاذبة".

وأضافت أن جميع الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نيابة عن بريغوجين بشأن الضربة المزعومة "لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".