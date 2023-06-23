أمن

مقترحٌ جمهوري في الكونغرس لدعم البيشمركة بأنظمة دفاع جوي

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کوردستان الكونغرس البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أضافت لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأميركي  بنداً إلى تعديل وزارة الدفاع لعام 2024 يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات البيشمركة، وذلك بعد اقتراحٍ من الجمهوري إيرني آودينو.

وقال العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، ديريك هارفي، "أضاف الجمهوريون في مجلس النواب تعديلاً على مشروع قانون الدفاع الوطني، يدعم توفير المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات البيشمركة".

وأكّد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن أحد المتطلبات "هو القدرة الدفاعية الجوية التي يعتقد العديد من القادة الأميركيين أنها ضرورية بسبب التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان".

 في غضون ذلك، قال عضو الكونغرس الأميركي السابق، ترينت فرانكس، "أعتقد أن الأمر متروك بالكامل لإدارة بايدن".

وأشار إلى أنه عندما قدّم الاقتراح أول مرة "عارضته إدارة أوباما في مجلس الشيوخ".

وأكّد أنهم "تمكنوا من تأخيرها لفترة طويلة، لكن لحسن الحظ تمكّنا من التغلب عليها فيما بعد، خاصة وأن الكورد نجحوا في حماية الأيزيديين وغيرهم ممن هاجمهم داعش".

 

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