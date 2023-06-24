رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 24 حزيران (يونيو) 2023، البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة مار كوركيس الثالث يونان، والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية القديمة بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح، كما جدد دعم حكومة إقليم كوردستان لترسيخ التعايش السلمي بين مختلف المكونات في إقليم كوردستان.

وأثنى بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة على التقدم والازدهار ووضع الحرية الدينية وحماية حقوق المسيحيين في إقليم كوردستان، كذلك عبّر عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان للمسيحيين.