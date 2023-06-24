اقتصاد

مسرور بارزاني يضع حجر الاساس لسد بستورة في أربيل

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة كوردستان اليوم السبت حجر الاساس لسد بستورة في أربيل، وذلك كجزء من الخطة الاستراتيجية لحكومة كوردستان في بناء عدد من السدود في عدة مناطق في كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الاساس لسد بستورة "كجزء من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان لضمان الامن الغذائي، قررنا بناء عدة سدود من أنواع مختلفة في أجزاء مختلفة من كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته "بعد الانتهاء من السدود ستكون ذات فائدة وأهمية كبيرة لتنمية الزراعة، كما ويمكن لبعض السدود الكبيرة إنتاج الطاقة أيضاً".

وأشار مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان الى أن "بناء هذه السدود سيكون لها أثراً كبيراً على تنمية السياحة وخاصة لسكان المناطق التي تتواجد فيها تلك السدود".

وأوضح رئيس الحكومة "بعض السدود في كوردستان لم يستفد منها إقليم كوردستان فقط، مثل سدي دوكان ودربنديخان، وانما استفادت مدن مختلفة من العراق أيضاً، لذلك نتوقع من الحكومة العراقية أن تقدم المساعدة في ترميم تلك السدود أو المشاركة في بناء سدود جديدة".

ويبلغ طول سد بستورة أكثر من 300 متر من الاسفل، و600 متراً من الاعلى، ويبلغ إرتفاع السد 30 متراً وتبلغ سعته 20 مليون مكعب من المياه".

ووفقاً للعقد، يجب الانتهاء من بناء سد بستورة خلال عام واحد، وجميع كوادر العمل محليون من عمال ومهندسين.

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