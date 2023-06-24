رئيس حكومة إقليم كوردستان: نعمل على إنشاء مجموعة متنوعة من السدود في جميع محافظات الإقليم

أربيل (كوردستان24) - قررت حكومة إقليم كوردستان بناء عدة سدود في أجزاء مختلفة من كوردستان كجزء من استراتيجيتها وخطتها لضمان الأمن الغذائي، وقال رئيس الوزراء إن "سد بستورة " سيكون ذا فائدة كبيرة لأهالي المنطقة".

وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 24 حزيران ،حجر الاساس لسد بستورة في محافظة اربيل ، وقال مسرور بارزاني خلال كلمته "يمكن استخدام السدود الكبيرة في الطاقة والزراعة بالاضافة الى السياحة وخاصة في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منها إلى حد كبير من مثل هذه السدود ".

مقتطفات من كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني :_

بسم الله الرحمن الرحيم

سيداتي و سادتي أهلا بكم وشكرا جزيلا لكم على حضوركم.

يسعدني أن أكون هنا معكم لوضع حجر الأساس لمشروع سد بستورة ، والذي سيحقق بالتأكيد فوائد كبيرة لأهالي هذه المنطقة.

أهنئ الشركة المنفذة وآمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد ووفق المعايير والشروط المحددة سابقاً، جدير بالثناء أن هذا السد تم تصميمه وسيتم تنفيذه بخبرات وقدرات محلية، مياه هذا النهر وفيرة في الشتاء بسبب الثلوج والأمطار ولكنها جافة في الصيف ، لذلك نعتقد أنه من خلال تنفيذ هذا المشروع ، لذلك يمكننا جمع المياه في هذه المنطقة في جميع فصول السنة وسيكون هذا السد ممتلئًا بالماء وتزدهر المنطقة .

كما في السنوات السابقة ، كانت بستورة وجهة سياحية ولأهالي هذه المنطقة ، ويمكننا مرة أخرى تطوير إحياءها ، بحيث تكون مفيدة مرة أخرى لأهالي هذه المنطقة.

الفوائد الرئيسية التي يمكن أن نحصل عليها من هذه السدود هي تخزين المياه للشرب أو للأغراض الزراعية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن استخدام السدود الكبيرة لأغراض الطاقة ، وكذلك للأغراض الزراعية ، كما ذكرت، لأغراض السياحة ، وخاصة في هذه المنطقة ، يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.

يمكننا مساعدة أهالي هذه المنطقة للاستفادة من الموارد السمكية من خلال بناء مثل هذه السدود،كجزء من إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان وخطتها لضمان الأمن الغذائي ، لذا قررنا بناء عدة سدود من أنواع مختلفة في أجزاء مختلفة من كوردستان ، ولحسن الحظ تم تنفيذ بعض هذه السدود والبعض الآخر قيد الإنشاء ونقوم بتنفيذها، بعضها تم تصميمها ووضع برنامج لها وسيتم تنفيذها في المستقبل بإذن الله.

وبمجرد إكتمالها ، يمكن أن تكون جميعها ذات فائدة وأهمية كبيرة لتنمية القطاع الزراعي ،ويمكن لهذه السدود الكبيرة أيضًا أن تساهم في إنتاج الطاقة، وسيكون لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاستقرار ، لأن المياه مورد اقتصادي ووطني مهم وقيِّم للغاية ، ومن واجبنا جميعًا الاقتصاد في المياه وعدم إهدارها.

كما سيكون لبناء هذه السدود تأثير كبير على تنمية قطاع السياحة، خاصة أن سكان هذه المناطق يمكنهم بناء منتجعات جيدة هنا بعد بناء السد ، من أجل تطوير قطاع السياحة،و يمكن أن تكون السدود عونًا جيدًا حتى نتمكن من خزن المياه ، خاصة في المواسم التي لا يوجد فيها ماء ، يمكننا خزنها ، ومن ثم استخدامها لأغراض مختلفة.

بعض سدودنا الكبيرة لم تعطي منفعة لكوردستان فحسب ، بل استفاد منها أيضًا جميع أجزاء العراق الأخرى ، مثل سدي "دوكان ودربنديخان" ، لذلك ، نتأمل أن تساعد الحكومة الفيدرالية حكومة إقليم كوردستان في إصلاح وترميم هذه السدود أو بناء سدود جديدة كما هو موجود ضمن برنامجنا وخطتنا .

أخيرًا ، أود أن أهنئ منفذي هذا المشروع مرة أخرى، وأتمنى لكم النجاح ، وأستطيع أن أقول لكم أيضًا إن الحكومة ستدعمكم بكل الطرق، حتى نتمكن من إنشاء مشاريع مماثلة في جميع أنحاء كوردستان .

مرة أخرى أهلا ومرحبًا بكم ، أتمنى لكم الخير والنجاح ولتظل كوردستان مزدهرة.