أمن

مستشار الأمن القومي العراقي والسفيرة الأمريكية لدى بغداد يبحثان ملف مخيم الهول السوري

كما جدد الأعرجي وفقاً للبيان، "المطالبة بدعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول قبل نهاية العام الحالي".
author_image أحمد حاجي
مستشار الأمن القومي العراقي والسفيرة الأمريكية لدى بغداد
مستشار الأمن القومي العراقي والسفيرة الأمريكية لدى بغداد
العراق قاسم الأعرجي ألينا رومانوسكي ملف مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم السبت، ملف مخيم الهول السوري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي".

وبحسب البيان، فإن "الأعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن بحث تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "جرى بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري، وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلاً عن بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

كما جدد الأعرجي وفقاً للبيان، "المطالبة بدعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول قبل نهاية العام الحالي".

وشدد على "نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول".

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، "استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لاسيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين".

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