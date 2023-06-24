سیاسة

نائبٌ عراقي: هناك اتفاق سياسي في البرلمان على تمرير قانون النفط والغاز

يصرُّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على سن قانون النفط والغاز على النحو المتفق عليه بين إقليم كوردستان وبغداد
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جيايي تيمور
جيايي تيمور
کوردستان جيايي تيمور مجلس النواب البرلمان العراقي قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائبٌ عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن هناك "اتفاقاً سياسياً على تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان".

وقال جيايي تيمور في حديثٍ لـ كوردستان 24: "البرلمان مستعدٌ لمناقشة عدة قوانين اتفق عليها ائتلاف إدارة الدولة، من بينها قانون النفط والغاز".

وأضاف: "تواصل الحكومتان، الاتحادية وإقليم كوردستان، إجراء المناقشات بشأن قانون النفط والغاز، بهدف تسريع سنّه".

في غضون ذلك، اعتبر عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، سرغام مالكي، أن قانون النفط والغاز "من أهم القوانين والذي يضمن حقوق العراق بشكلٍ عام، وإقليم كوردستان والمحافظات الجنوبية والوسطى".

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "كلتا الحكومتان، الاتحادية وكوردستان، تنتظران انتهاء العطلة التشريعية، وبعد موافقتهما، سيُعرض القانون على البرلمان".

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي، بعد أن وقعت حكومتا بغداد وأربيل الاتفاقية، "شكّلتا لجنةً وأعدّتا خطاباً وأرسلتاه إلى مجلس الاستشاريين، لكن لم يعرض حتى الآن على البرلمان".

وأشار رواندزي إلى أن مجلس النواب العراقي "عند تلقّيه القانون من مجلس الاستشاريين، سيُقيّمه قبل تنفيذه".

يأتي ذلك، في وقتٍ يصرُّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على سن قانون النفط والغاز على النحو المتفق عليه بين إقليم كوردستان وبغداد، والذي يصب في مصلحة جميع المحافظات العراقية.

 

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