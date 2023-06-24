فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قارب بين تونس وإيطاليا

أربيل (كوردستان24) - قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، نقلاً عن 4 ناجين، إن 37 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين، بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أنقذهم قارب آخر.

وقال الناجون، للمنظمة، إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا، وكان على متن القارب 46 شخصاً، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.

وذكر متحدث باسم "المنظمة الدولية للهجرة" في إيطاليا، لوكالة «رويترز»، نقلاً عن الناجين، أن قارباً أنقذ 5 من زملائهم، بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصاً، بينهم 7 نساء وطفل، في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وكانت "لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصاً يُعتقد أنهم في عداد المفقودين، وليس 37.

وارتفعت وتيرة الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط، ​​هذا العام، بعد حملة قمع شنَّتها السلطات على المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.