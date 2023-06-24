سیاسة

مستشار الرئيس الأوكراني: 48 ساعة المقبلة في روسيا ستسفر عن حرب أهلية أو انتقال توافقي للسلطة

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العالم

 أربيل (كوردستان24) - قال ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني إن 48 ساعة المقبلة في روسيا ستسفر عن حرب أهلية أو انتقال توافقي للسلطة، وذلك في ضوء التحرك الذي بدأته مجموعة فاغنر العسكرية ضد القيادة العسكرية الروسية.

وأضاف بودلياك -في تغريدات على تويتر- أنه ربما تكون هناك فترة قصيرة من السكون قبل أن تبدأ المرحلة المقبلة من "انهيار نظام بوتين"، وفق تعبيره.

ورأى المسؤول الأوكراني أن ما قام به قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين من تمرد هو بداية لحرب أهلية في روسيا.

ورأى أن حكومة بوتين غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الراهنة بسبب ما وصفه بانهيار النظام.

وقال بودلياك إن الانقسام بين النخب في روسيا واضح للغاية، وإنهم لن ينجحوا في التوصل لاتفاق، مضيفا أن "كل شيء بدأ للتو في روسيا ويجب أن يخسر شخص ما بالتأكيد".

وتحدث المستشار بالرئاسة الأوكرانية عما سماه الصمت المذهل للنخبة في روسيا على الأحداث الجارية، مشيرا إلى أن "اللاعبين المحتملين" يختارون الآن في أي جانب يكونون.

يذكر أن قوات مجموعة فاغنر دخلت الأراضي الروسية قادمة من أوكرانيا، وسيطرت على منشآت عسكرية في منطقتي روستوف وفورونيغ اليوم السبت، وهدد قائدها يفغيني بريغوجين بالتوجه إلى موسكو، وذلك بعد اتهامه الجيشَ بقصف مواقع لمقاتليه داخل أوكرانيا.

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