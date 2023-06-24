العراق يعلن ارتفاع أعداد النخيل لأكثر من 22 مليون شجرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، أن أعداد النخيل في البلاد تجاوزت 22 مليون نخلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي، إن "النخلة العراقية تمر بأفضل أوقاتها من خلال التوجه نحو زراعة غابات نخيلية عن طريق الاستثمار الزراعي".

وأضاف: "تولت الكثير من المؤسسات التي دخلت في هذا المجال، زراعة أصناف جديدة وعالية الجودة بالتمور".

مُشيراً إلى أن "أعداد النخيل تقدر بأكثر من 22 مليون نخلة"، معتبراً ذلك "نقلةً نوعية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

في غضون ذلك، أكّد الخزاعي أن "زراعة النخيل في تزايد وتقدم كبيرين، من أجل إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، كأبرز بلد يتميز بأعداد النخيل الكبيرة".

موضّحاً أن "التمور العراقية تحمل الكثير من الصفات التي تميزها عن غيرها من الأنواع المزروعة في باقي البلدان، لهذا جميع الدول تفضل التمور العراقية".

وكانت وزارة الزراعة، أكدت في وقت سابق، أن خطة البستنة لعام 2023 تشمل زراعة الزيتون والنخيل، إضافة إلى المساهمة في تشجير وزراعة مؤسسات الدولة، ودعم المزارعين وزيادة محاصيل الخضر.