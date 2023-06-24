مبابي يوافق على عرض ريال مدريد.. بشرط!

أربيل (كوردستان 24)- وافق لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بشرط ألا يخسر الامتيازات التي كان سيتلقاها من النادي الفرنسي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأنّ مبابي وافق على الرحيل بشرط ألا يخسر الامتيازات التي كان سيتلقاها من باريس سان جيرمان في موسمه الأخير، على أن يدفعها ريال مدريد الإسباني له في موسمه الأول.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ سان جيرمان، ملزم بمنح مبابي مقابلاً مادياً قيمته 150 مليون يورو، ويقسم على بعض الجوانب، من بينها راتبه السنوي المقدر بـ 60 مليون يورو، و90 مليوناً هي ما يسمى منحة الوفاء.

ويطالب مبابي تحقيق شرطه في ريال مدريد، مقابل حمل ألوانه بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإلا الانتظار حتى عام 2024.

وربما يؤدي تصرفه لغضب جديد وشديد في "الملكي" مرة أخرى، خاصة أنه لم يخف رغبته الكبيرة في تحقيق أكبر الأرباح المالية الممكنة.

وسيكون ريال مدريد مطالباً بدفع 125 مليون يورو منحة لإقناع الفرنسي على الانتقال لصفوفه، وتفضيله على الأندية المنافسة.

بينما لن يسمح النادي الباريسي الذي يملكه القطري ناصر الخليفي، برحيله هذا الصيف دون الحصول على 200 مليون يورو.