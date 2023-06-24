شرطة إقليم كوردستان تحذر من الأسلحة غير المرخصة وتحدد أخر موعد لتسجيلها

أربيل (كوردستان24) -حذرت شرطة إقليم كوردستان من أن أي شخص لديه أسلحة ولايقوم بتسجيلها سيعاقب وفقا للقانون.

قال الملازم كارزان أمير المتحدث باسم شرطة إقليم كوردستان ،:" إن حيازة السلاح ستكون بموجب رخصتين لحمل السلاح ،مشيرا أن حيازة السلاح ، ستقررها لجنة خاصة بعد التسجيل.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان حددت في وقت سابق ،22 تموز 2023 كموعد نهائي لتسجيل الأسلحة.

وحذرالمتحدث باسم شرطة إقليم كوردستان ،ان كل من يمتلك اسلحة ولا يسجلها سيعاقب وفق القانون ،وأعلن المقدم كارزان أمير المتحدث باسم شرطة الاقليم ،:" بعد تسجيل السلاح ستبت لجنة خاصة من قبل وزارة الداخلية ويتم القرار بذلك .

وأعلنت وزارة الداخلية في 21 حزيران 2023 ، أن المديرية العامة للشرطة في حكومة إقليم كوردستان قد فتحت 48 مركزًا جديدًا لتسجيل الأسلحة النارية حتى 22 تموز 2023 ، وذلك من أجل تسهيل عملية تسجيل المواطنين لاسلحتهم.