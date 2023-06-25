جنرال أمريكي سابق : كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة ويجب على واشنطن توفير الأمن لها

أربيل (كوردستان24) - قال الجنرال السابق بالجيش الأمريكي إرنست أوديرنو لكوردستان 24 :"إن إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة ويجب على واشنطن توفير الأمن لها.

وشدد أوديرنو على أنه يؤيد 100 في المئة إرسال منظومة الدفاع الجوي إلى إقليم كوردستان.

وتابع أوديرنو :" أؤيد 100٪ توفير أنظمة دفاع جوي لإقليم كوردستان ،لان كوردستان شريك كبير لنا وهم الآن بحاجة إلى نظام دفاع جوي لأنهم يتعرضون لتهديد متكرر من إيران وحلفائها .

وأضاف :" أنا متفائل بأن مشروع القانون سيمرره مجلس الشيوخ ، لكنني لست متأكدًا مما إذا كان الرئيس بايدن سيوقع عليه،لكنه من مصلحتنا المساعدة في حماية أمن إقليم كوردستان.

وحول ما إذا أُمر البنتاغون بنشر أنظمة دفاع جوي في إقليم كوردستان قال أوديرنو :"هناك طريقتان للقيام بذلك وهي يمكن تدريب البيشمركة على استخدامها ، أو يمكن للأمريكيين الإشراف عليها بأنفسهم في المنطقة."

وأضافت لجنة الأمن والدفاع بالكونكرس الأمريكي بندًا على تعديل وزارة الدفاع لعام 2024 يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات البيشمركة .

في غضون ذلك ، قال متحدث سابق لقوات التحالف الدولي ضد داعش إن الولايات المتحدة تهدف إلى وقف الهجمات الصاروخية على إقليم كوردستان ، وخاصة من قبل إيران.