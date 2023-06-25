وفاة الفنان العراقي فلاح ابراهيم في تركيا

أربيل (كوردستان24)- توفي، اليوم الأحد 25 حزيران 2023، الفنان العراقي فلاح إبراهيم في تركيا.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، رحيل الفنان فلاح ابراهيم، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم.

والفنان الراحل ممثل عراقي من مواليد عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا في العام 2000.

وفلاح إبراهيم من الفنانين الذين عملوا في السينما والمسرح والتلفزيون فهو يمتلك اكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل و10 أعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن أعماله: ( الغوريلا) و ( تقاسيم على نغم النوى) و( المومياء) و ( قلب الحدث).

وشارك إبراهيم في الملحمة الشعبية (بيت الطين ) في أجزائها الأربعة، وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد في العام 1988 عن مسرحية (الغوريلا)، وجائزة أفضل مخرج في العام 2000 عن مسرحية (بياض الظل)، وجائزة الدولة للمحترفين في العام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).