منظمات معنية بالابادة الجماعية تعرب عن دعمها لحقوق  المزارعين الكورد والتركمان في " توبزاوا "

أربيل (كوردستان24) - عبرت أكثر من 54 منظمة في مجال الإبادة الجماعية عن دعمها للمزارعين الكورد والتركمان في كركوك اليوم الاحد .

وقال الناشط والكاتب في الإبادة الجماعية هيمن حسيب لكوردستان 24 :" إنه زار برفقة 54 منظمة إبادة جماعية المزارعين الكورد والتركمان في حدود " توبزاوا " وأعربوا عن دعمهم لحقوق هؤلاء المزارعين.

كما شدد هيمن على أن معظم أراضي المزارعين الكورد والتركمان الواقعة ضمن حدود المادة 140 انتزعت منهم ، وقال إن أفعال الجيش العراقي ضد المزارعين والعمليات التي يقوم بها الجيش العراقي تذكرنا بما قام به الجيش خلال نظام البعث .

ويواصل المزارعون في "توبزاوا وداقوق وقرهنجير "وعدد من القرى الأخرى في محافظة كركوك إضرابهم على عرقلة الجيش العراقي واستيلائه على أراضيهم. والمضربون ، الذين يمثلون مزارعين من منطقة صقران وعدد من الأحياء الأخرى ، نصبوا خيمة على طريق مطار كركوك منذ أكثر من 25 يومًا.

تأتي هذه التهديدات التي تطال المزارعين الكورد والتركمان في حدود محافظة كركوك في وقت ، طالب رئيس لجنة المادة 140، هادي العامري في وثيقة صدرت بتاريخ 18 من الشهر الجاري ، وزارة الزراعة العراقية بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 الذي ينصّ على إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال.

كما طالب العامري الوزارة العراقية بضرورة "إلغاء جميع العقود الزراعية في دائرة زراعة كركوك وعودة كل الأراضي إلى قرار لجنة شؤون الشمال".

وشدّد العامري في رسالته المرسلة لوزارة الزراعة، على أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 "لا يزال نافذاً، ولا يجوز تجديد تلك العقود الزراعية".

وكان النظام العراقي السابق، صادر خلال سبعينيات القرن الماضي، أراضي المزارعين الكورد والتركمان في كركوك وسلّمها للوافدين العرب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي عام 2012 قراراً بضرورة إلغاء كافة القرارات المتخّذة بحق الكورد والتركمان خلال فترة النظام السابق.