قصف روسي لإدلب يسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الأحد، مقتل وإصابة 25 شخصا، بغارة جوية روسية في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري، عبر حسابه على تويتر، ان غارة جوية روسية، استهدفت سوقًا للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، واسفرت عن مقتل وإصابة 25 شخصا.

وقُتل يوم أمس السبت، مدنيان (شابان شقيقان) في غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة لروسيا، على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، بأن طائرة حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية شنت غارات على قرى بسبت وبداما وبكفلة في ريف إدلب.

وأبرمت أنقرة وموسكو في أيلول 2018، مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.