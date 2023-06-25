اقتصاد

وصول 400 مليار دينار من بغداد الى إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان 400 مليار دينار وزارة الاقتصاد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 25 حزيران/يونيو 2023، وصول 400 مليار دينار، من العاصمة الاتحادية بغداد، الى الإقليم.

وقال المصدر لكوردستان 24، ان المبلغ تم إيداعه في حساب وزارة المالية، وسيتم توزيعه كرواتب على الموظفين عن شهر أيار.

وأصدرت وزارة المالية والاقتصاد، يوم الجمعة 23 يونيو 2023، جدولا لتوزيع الرواتب على عدد من الوزارات، وفق ترتيب زمني، حيث سيتم تسديد رواتب كافة الوزارات، حتى 27 من الشهر الجاري، أي قبل حلول عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال لكوردستان 24 يوم الخميس الماضي، انه من المقرر أن يتم إيداع 400 مليار دينار في عدد من الحسابات المصرفية لوزارة المالية.

وتحتاج حكومة إقليم كوردستان، إلى نحو 940 مليار دينار لتسديد الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم جميعهم.

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