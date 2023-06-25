 وفد حكومي عراقي  يزور تركيا حالياً لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن وفداً حكومياً يزور تركيا حالياً لزيادة الإطلاقات المائية، وفيما أشارت إلى، إعمار 40 بالمئة من مساحة الأهوار، أكدت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بالتعامل لمنع تلوِّث الأنهر.

وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك وفداً فنياً عراقياً موجوداً الآن في تركيا منذ عدة أيام، للتباحث والنقاش بموضوع الإيرادات المائية"، مبيناً، أن "واقع حال نهر الفرات صعب ومعقد، ويحتاج إلى إعادة دراسة وزيادة الاطلاقات من تركيا وسوريا".

وأضاف، أن "نهر الفرات يتغذى من مكانين وهما: الأول سد حديثة والخزين المائي فيها قليل، ولا يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة، والثاني يتغذى من بحيرة الثرثار، إذ عملت الوزارة وبجهود استثنائية من قبل هيئة التشغيل والدوائر الساندة الأخرى، على نصب محطات في بحيرة الثرثار لغرض تعزيز وتغذية نهر الفرات".

وتابع أن "بحيرة الثرثار تطلق الآن ما يقرب من 70 متراً مكعباً بالثانية، باتجاه نهر الفرات"، معبراً عن أمله "بزيادة الاطلاقات المائية من بحيرة الثرثار إلى 100 ألف متر مكعب في الثانية لتعزيز نهر الفرات".

وبشأن الأهوار، أوضح شمال، أن "بعض مساحات الأهوار تتناقص 5 أضعاف في فترة الصيف وهذه المساحة نفسها تزداد بـ5 أضعاف في فترة الفيضانات الربيعية، حيث هنالك إشكالية في تغذية الأهوار بالمياه، كونها مرتبطة بطبيعة الايرادات المائية التي ترد من دول الجوار، أو من خلال معدلات التسقيط المطري"، لافتا إلى، أن "أهوار الجبايش أنضمت إلى لائحة التراث العالمي، وبالتالي أصبح هناك التزام فني وأخلاقي وقانوني باتجاه الحفاظ على الأهوار وديمومتها".