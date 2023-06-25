أمن

السجن المؤبّد لضابطٍ عراقي أُدين بقتل متظاهرين في احتجاجات 2019

صدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتّصل بمقتل نشطاء وصحافيين خلال احتجاجات 2019
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من تظاهرات تشرين 2019 في ساحة التحرير وسط بغداد
من تظاهرات تشرين 2019 في ساحة التحرير وسط بغداد
العراق تظاهرات تشرين ساحة التحرير العراق عمر نزار

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة الجنايات بمحافظة ذي قار، الأحد، بسجن ضابطٍ في الشرطة العراقية برتبة رائد، مدى الحياة، بعد إدانته بقتل متظاهرين في مدينة الناصرية خلال احتجاجات 2019.

وفي تشرين الأول 2019 اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين في عموم البلاد واستمرت لأشهر عدة، تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.

قبل أن تواجهها السلطات بقمع دموي قُتل خلاله أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف خلال تلك الاحتجاجات. 

وجاء في خلاصة الحكم: إنّ الضابط أدين بتهمة "قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 تشرين الثاني 2019".

وحوكم الرائد عمر نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 تشرين الثاني 2019، عندما فرّقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجّين على جسر الزيتون وسط الناصرية.

ودفعت الاحتجاجات التي عمّت العراق وتخلّلتها أحداث دموية، بينها مجزرة جسر الزيتون، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي من منصبه.

وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتّصل بمقتل نشطاء وصحافيين خلال تلك الاحتجاجات، بحسب فرانس برس.

وأفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران الماضي أنّ "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلّحة وجهات سياسية" تُنسب اليها الهجمات. 

 

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