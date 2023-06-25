رئيس حكومة كوردستان يصدر قراراً بتأسيس جامعتين جديدتين في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً بتأسيس جامعتين جديدتين في "آكري- عقرة" و"كرميان" وإلحاقهما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمّن القرار الذي يحمل رقم 2546 بتاريخ 19 يونيو حزيران 2023، إنشاء جامعة "آكري- عقرة" للعلوم التطبيقية، وجامعة كرميان التقنية، وإلحاقهما بوزارة التعليم العالي على غرار المؤسسات التعليمية الأخرى في الإقليم.

ووجّه رئيس حكومة كوردستان بتحديد تركيبة كل من الجامعتين وتوفير كافة احتياجاتهما، بالتنسيق مع الجامعات ذات الصلة، وفق كافة المتطلبات العلمية والقانونية الواردة في القوانين والتوجيهات.

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وكان مسرور بارزاني أعلن في الـ 22 مايو أيار الماضي، خلال زيارةٍ له لمنطقة "آكري- عقرة" عن تأسيس الجامعتين.

وقال حينها: "أودُّ أن أعلن بأننا سنؤسس جامعة عقرة للعلوم التطبيقية، والتي أتمنى أن تخدم المنطقة أكثر، وأود الإعلان أيضاً عن تأسيس جامعة كرميان التقنية".

يأتي تأسيس الجامعتين الحكوميتين في إطار استراتيجية مجلس الوزراء التاسع لحكومة كوردستان، بهدف توسيع فرص التعليم الفني والعلوم التطبيقية في الإقليم.