مبابي في ريال مدريد.. ووالدة النجم الفرنسي كلمة سر الصفقة

أربيل (كوردستان 24)- تتسارع الأحداث في علاقة النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع إدارة فريقه، خاصة بعد قراره بعدم التجديد لموسم إضافي، والاكتفاء بمدة العقد الحالية.

وأبلغ مبابي بشكلٍ رسمي، إدارة باريس سان جيرمان، بقراره عدم تفعل بند التجديد لموسم إضافي، والاكتفاء بمدة عقده الحالية، حتى صيف عام 2024.

وكان مبابي قد أعلن في حوار صحفي قبل عدة أيام، استمراره مع الفريق الباريسي الموسم المقبل، وعدم نيته الرحيل كما نشرت وسائل الإعلام في الأيام الماضية.

وارتبط اسم مبابي كثيراً بالانتقال لريال مدريد الإسباني، الذي حاول في الصيف الماضي، التعاقد معه، قبل أن يقرر تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وتحدث مبابي مع عائلته خلال الفترة الماضية، وتحديداً بشأن نيته مغادرة باريس سان جيرمان، وتحقيق حلمه بالدفاع عن ألوان ريال مدريد.

ووفقاً للصحفي الإسباني خوان مارتن، فإن مبابي يمكنه أن يأتي إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف، بحسب موقع سعودي سبورت.

كما أن والدته تحدثت سراً إلى النادي الملكي منذ شهور وتتفاوض الآن مع أمير قطر لإغلاق هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن باريس يطلب 250 مليون +50 مكافأة، بينما عرض فلورنتينو بيريز هو 200 مليون + 20 مكافأة.

وأوضح أن ريال مدريد بدأ بعرض 150 مليون كنقطة انطلاق للتعاقد مع مبابي، لكن في هذه المفاوضات سيكونون على استعداد للوصول إلى 200 مليون بالإضافة إلى 20 مكافأة، سيتم دفعها في 4 سنوات.

وأشار إلى أن راتب مبابي في ريال مدريد سيكون صافي 32 مليون يورو، و65% من حقوق الصورة.

ويرى رئيس باريس سان جيرمان، استمرار مبابي الموسم المقبل، ومن ثم الرحيل، ليس إلا وسيلة للحصول على 150 مليون يورو، بواقع 60 مليون راتبه بالإضافة لـ90 مليون مكافأة الولاء.