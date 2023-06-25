المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني: سنبحث مع الديمقراطي الكوردستاني كافة القضايا والملفات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، غداً الإثنين، في أربيل، وكشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني، أنهم سيناقشون مع الديمقراطي الكوردستاني الوضع في إقليم كوردستان والعراق، فضلاً عن طبيعة العلاقات بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر في تصريح لـ كوردستان24، "غداً الإثنين الساعة الـ 11 صباحاً، سنجتمع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة أربيل، مع وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "الاجتماع سيبحث الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق، فضلاً عن القضايا والملفات العالقة، إضافة إلى وضع برنامج للتوصل إلى الحلول على أساس من التفاهم والتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان24، فإن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيرأسه بافل الطالباني، وبعضوية جعفر شيخ مصطفى، ودرباز كوسرت رسول، وشالاو علي عسكري. بينما سيرأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وبعضوية فؤاد حسين، ومحمود محمد، وسيداد بارزاني.

وأفاد مراسل كوردستان24، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيبحث مسألة الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، فضلاً عن طبيعة العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى علاقات أربيل وبغداد.

وعقد المكتبان السياسيان آخر اجتماع بينهما في 21 أيار 2023، في بيرمام، لبحث مسألة الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، وتعديل قانون الانتخابات، وقضية المكونات في الإقليم.