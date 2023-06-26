بعد اختفائه منذ تمرّد فاغنر.. شويغو يزور قواته المشاركة في الحرب على أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- في أول ظهورٍ علني له منذ تمرّد مجموعة فاغنر، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتقدم مقاتلو مجموعة فاغنر بقيادة رئيسها يفجيني بريغوجن نحو موسكو للإطاحة بما وصفوه بالقيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة".

قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرقي أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسط فيه رئيس روسيا البيضاء (بيلاروسيا) ألكسندر لوكاشينكو، وفق رويترز.

واتّهم زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين الذي استولى على مقرّ القيادة الجنوبية للجيش الروسي في "روستوف"، شويغو بالفرار "مثل الجبان".

ومن حينها اختفى وزير الدفاع.

منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، يشغل شويغو منصب وزير الدفاع الروسي، ولا يعدّ فقط حليفاً سياسياً لـ بوتين، بل أحد أصدقائه القلائل داخل النخبة الروسية، لكنّ علاقتهما صارت على ما يبدو على المحكّ.

مارس الرجلان معاً هواية السباحة في سيبيريا النائية، وتشاركا رحلات صيد ولعبا في فريق هوكي الجليد ذاته.

لكن الآن، تواجه صداقتهما، ومسيرتهما السياسية الممتدة لعقود، أكبر اختبار بعد التمرّد المسلح لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.