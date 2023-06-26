بدء إجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني  لمناقشة جملة قضايا

أربيل (كوردستان24) - بدأ إجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاثنين في أربيل اليوم لمناقشة الوضع الراهن في إقليم كوردستان والعلاقة بين أربيل وبغداد .

وبدأ الاجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل.

وقال سوران جمال طاهر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لكوردستان 24 :"إن الوفد سيلتقي بوفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، وسيناقش الاجتماع الاوضاع الحالية في اقليم كوردستان والعراق والمشاكل والحلول القائمة.

وقال طاهر إن موضوعا آخر سيتم بحثه في الاجتماع وهو أهمية العلاقات بين الجانبين.

وبحسب مراسل كوردستان24 ، فإن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيرأسه بافل الطالباني، وبعضوية جعفر شيخ مصطفى، ودرباز كوسرت رسول، وشالاو علي عسكري. بينما سيرأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وبعضوية فؤاد حسين، ومحمود محمد، وسيداد بارزاني وهشیار زیباری .

وعُقد الاجتماع الأخير بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الأحد (21 آيار 2023) في "بيرمام " لمناقشة إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، بعد مبادرة الرئيس بارزاني في 11 أيار 2023 ، حيث عقدت اجتماعات ومفاوضات بين الأحزاب ، لا سيما الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديمقراطي الكوردستاني ، لعقد الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق ، اجتمعت يوم الجمعة (19 أيار 2023) الدائرتان الانتخابيتان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكتب الانتخابي للاتحاد الوطني الكوردستاني.