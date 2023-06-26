المفوضية تفتح باب تسجيل الأحزاب والتحالفات لانتخابات مجالس المحافظات لمدة شهر

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، فتح باب تسجيل الأحزاب والتحالفات في انتخابات مجالس المحافظات من تاريخ 1 الى 30 تموز المقبل.

وقالت جمانة غلاي المتحدثة باسم المفوصية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لكوردستان24 :" ان هذا الموتمر هو لتسليط الضوء على شكل التحالفات بين الاحزاب ،مشيرة أن أكثر من 200 حزب سجلوا أسمائهم .

وتابعت :" إنهم في لقائهم مع رئيس إقليم كوردستان ، أعربوا عن استعدادهم لإجراء إنتخابات برلمان كوردستان ، لكن المناقشات بشأن موعد الانتخابات مستمرة ولم يتحدد موعدها بعد.

كما قال رئيس الدائرة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي خلال كلمة له في مؤتمر انطلاق مرحلة تسجيل الأحزاب والتحالفات في انتخابات مجالس المحافظات، وحضره مراسل كوردستان 24 شفان جباري ، "يقف مجلس المفوضين بدورته الحالية وللمرة الثانية على أعتاب مسؤولية وطنية جديدة ألا وهي اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تحددت في يوم 18 من كانون الاول القادم".

واضاف ان "مجلس المفوضية يسعى جاهدا لأن يكون على قدر المسؤولية التي أوكلت إليه وأن يخوض غمارها بأعلى درجات العدالة والنزاهة والشفافية على نهج عملية انتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2021 التي جاءت مطلباً جماهيرياً ونالت استحسان المجتمعين المحلي والدولي".

وتابع الفتلاوي، "استعداداً لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب وفقًا للتكليف القانوني، عمل مجلس المفوضين منذ التصديق على قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 على ترجمة نصوصه إلى أنظمة وتعليمات منظمة للعمل الفني واللوجستي والإداري التي تعد المرتكز الأساسي للتنفيذ، وكما عمل على إعداد جدول زمني عملياتي يضم جميع مراحل العملية الانتخابية وصولاً الى يوم الاقتراع".

وقال، "اليوم يعلن مجلس المفوضين عن اولى الخطوات في ذلك إذ تقرر فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023 ، ابتداء من يوم 1 / 7 / 2023 ولغاية 30/ 7 / 2023".

ودعا الفتلاوي، جميع الاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في المشاركة لـ"تقديم طلباتها الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في الموعد المحدد لاستكمال اجراءات المشاركة الانتخابية". واشار الى ان "خصوصية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة تكمن في انها قد جاءت بعد عقد من الزمان منذ إجرائها آخر مرة في عام 2013 وأن مجلس المفوضين عازم على إجرائها وفقًا للمعايير الدولية، وبما يحقق رضا الناخبين ويدعم استقرار العملية الديمقراطية في البلد".

ونوه الى ان "مجلس المفوضين قد تلقى الدعم الكامل من الحكومة لإجراء الانتخابات بتوفير جميع متطلبات نجاحها، غير أن هذا العمل الوطني يتطلب وقفًة جادًة وداعمًة من شركاء العملية الانتخابية كافة، لكونها تخدم المصلحة العامة والوطن لذا ندعو الجميع الى التكاتف والتضامن والعمل معًا من أجل انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023".

