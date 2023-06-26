حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

أربيل (كوردستان 24) - بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد، صباح اليوم الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة 1444هـ، إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية؛ تقرباً لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متّبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد، صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في مستهلّ رحلة إيمانية في رحاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تستغرق 6 أيام.

وأفادت الشريعة السمحة بأن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى، يوم التروية، والمبيت بها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سنة مؤكَّدة.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم، سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد «النفرة» من عرفة، والمبيت بمزدلفة، لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث؛ جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى، إلا مَن تعجّل.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحَرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويَحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي «محسر».

ويعدّ مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم، عليه السلام، الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام.

وحتى الآن ، وصل ما يقرب من 1.6 مليون حاج إلى مكة لأداء فريضة الحج هذا العام ، ويتوقع المسؤولون السعوديون أن يزور ما يقرب من مليوني حاج من 160 دولة المدينة هذا العام.

وزار إقلیم من إقلیم كوردستان مكة المكرمة 4 آلاف 685 حاجا ، 690 منهم سافروا برا ، و 3 آلاف 995 سافروا عبر مطاري أربيل والسليمانية ، وتوفي حتى الآن حاجان من إقليم كوردستان.

يزور مكة حوالي 2.5 مليون حاج سنويًا ، منهم أكثر من 7 ملايين يعتمرون العام الماضي