نيجيرفان بارزاني يجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الألمان في برلين

أربيل (كوردستان 24)- يجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، سلسلة لقاءاتٍ مع كبار المسوؤلين الألمان في العاصمة برلين.

وكان رئيس الإقليم وصل أمس الأحد إلى ألمانيا، يرافقه وفدٌ رفيع المستوى، من بينهم المساعد الخاص لشؤون السياسية الخارجية لإقليم كوردستان فلاح مصطفى.

وقال مراسل كوردستان 24 في ألمانيا، إن رئيس الإقليم سيلتقي بعد ظهر اليوم بشكلٍ منفصل ثلاثة وزراء ألمان، هم: وزير الاقتصاد لشؤون التنمية- وزير الدولة للشؤون الخارجية- وزير الاقتصاد للشؤون المناخية.

كما من المقرّر أن يجتمع نيجيرفان بارزاني، في وقتٍ لاحق، مع المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إقليم كوردستان وألمانيا، إضافةً لقضايا اللاجئين وقضايا أخرى.