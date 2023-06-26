نيجيرفان بارزاني يلتقي بشكلٍ منفصل وزيرين ألمانيين في برلين

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الاثنين بشكلٍ منفصل، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس ليندر.

جاء ذلك، في إطار سلسلة لقاءاتٍ يجريها رئيس إقليم كوردستان مع مسؤولين ألمان منذ وصوله العاصمة، برلين، أمس الأحد.

وبحث الاجتماع الذي حضره السفير العراقي في ألمانيا، تطوير علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

كذلك ناقش المجتمعون أوضاع سنجار والإيزيديين والنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ومخاطر التغير المناخي على العراق.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على دعم ومساعدات ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان، مبدياً ارتياحه للاتفاقيات الأخيرة بين ألمانيا والعراق.

مؤكداً في الوقت ذاته على رغبة إقليم كوردستان في المزيد من تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع ألمانيا.

من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية على استمرار دعم ورغبة بلادها في التعاون مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجالات الضرورية كالاستثمار والتدريب والتأهيل في مختلف المجالات.

كذلك تنويع الاقتصاد بما يساعد ويتماشى مع إجراءات مواجهة التغير المناخي في العراق وإقليم كوردستان.

من جهته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس ليندر، عن استعداد بلاده لمساعدة ودعم العراق وإقليم كردستان متى وحيثما كان ذلك ضرورياً.

كما شدّد على استمرار مهمة القوات الألمانية في إطار التحالف الدولي ضد داعش.

وكان الوضع الداخلي في إقليم كوردستان والانتخابات والتطورات الأخيرة بشكلٍ عام، جانباً آخر من الاجتماع.

وكان مراسل كوردستان 24 في ألمانيا، أوضح أن رئيس الإقليم سيلتقي بعد ظهر اليوم بشكلٍ منفصل ثلاثة وزراء ألمان، هم: وزير الاقتصاد لشؤون التنمية- وزير الدولة للشؤون الخارجية- وزير الاقتصاد للشؤون المناخية.

كما من المقرّر أن يجتمع في وقتٍ لاحق، مع المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إقليم كوردستان وألمانيا، إضافةً لقضايا اللاجئين وقضايا أخرى.