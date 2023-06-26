وزير صحة كوردستان : إكتشاف 23 حالة مشتبه بإصابتها بالحمی النزفیة

أربیل (كوردستان 24) – كشف وزیر صحة كوردستان عن 11 حالة إصابة بالحمی النزفیة وخمس حالات وفاة ، بينهم امرأة.

قال سامان برزنجي وزیر الصحة فێ حكومهة إقلیم كوردستان في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف 23 حالة يشتبه بإصابتها لالحمی النزفیة في إقليم كوردستان ، 11 منها فقط تأكدت أنها حاملة للفيروس.

وأضاف : أن مصدر الحمی النزفیة هی من الحيوانات ، لذا على المواطنين حماية أنفسهم واتباع الإجراءات الصحية التی إعلانها من قبل وزارة الصحة

الحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد أصدرت فی وقت سابق جملة من التعليمات بشأن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الذي يحل الأربعاء المقبل، وتضمنت منع ذبح الأضاحي في المنازل والالتزام بسبل الوقاية من الحمى النزفية وطهو اللحوم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: «بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وبهدف السيطرة على مرض الحمى النزفية الفيروسي الخطير إثر تسجيل عدة حالات إصابة مؤكدة في بعض المحافظات، يجب الالتزام بما يلي:

1- يُمنع منعاً باتاً ذبح الأضاحي داخل المنازل، ويقتصر الذبح على الأماكن المرخصة لهذا الغرض.

2- يلتزم القصابون باستخدام أدوات الوقاية من المرض وخاصة ارتداء القفازات والزي الخاص بالوقاية خلال لمس الحيوانات أو اللحوم، ويتعرض المخالف لعقوبات صارمة.

3- يجب أن تكون الأضحية قد تم رشها بمبيدات الآفات قبل أسبوعين من ذبحها.

4- تعقيم مكان الذبح بمحلول الكلور بتركيز 0.5%، إضافة إلى تعقيم الأدوات المستخدمة في ذبح وتقطيع الأضحية.

5- خلال شراء اللحوم الحمراء، على المواطنين أن يراعوا التبضع من أماكن مرخصة، وارتداء القفازات، والتأكد من عدم وجود جروح في اليد خلال لمس اللحوم، إلى جانب عدم استخدام أدوات تقطيع اللحوم لتقطيع الخضروات، وتنظيف المكان جيداً بالماء والمعقمات، وأن لا تقل مدة طبخ اللحوم عن 30 دقيقة كحد أدنى.

6- ارتداء السراويل الطويلة ذات الألوان الفاتحة والقمصان ذات الأكمام الطويلة، خلال الذهاب إلى المناطق التي تتفشى فيها الحمى النزفية الفيروسية لتجنب البعوض والقراد.

7- التنسيق بين مديريات الصحة ومديريات البيطرة والزراعة حول إجراءات رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية.

8- تكثيف حملات رش المبيدات وتعقيم أماكن تربية الحيوانات وأخذ عينات من القراد للفحص بعد جمعها بالطرق الصحيحة وإرسالها بعبوات زجاجية محكمة الإغلاق تحتوي على الكحول بنسبة 85%.

9- إرسال التقرير النهائي لنتائج العمل الميداني بشكل مفصل ودقيق إلى قسم الأمراض الانتقالية/ شعبة السيطرة على الأمراض المعدية